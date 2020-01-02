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Sezen Aksu sahiplendiği sıpaya, yalısının kapılarını açtı

Sezen Aksu, geçen yıl sahiplendiği 'Boza' adlı sıpaya Kanlıca'daki yalısının kapılarını açtı. Sıpayla poz veren Aksu, fotoğrafını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

02.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:52

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Sezen Aksu, geçtiğimiz yıl'Boza' adlı bir sıpayı sahiplendi. Aksu, sıpaya 'daki yalısının kapılarını da açtı. Aksu, sahiplenerek ölmekten kurtardığı sıpayla beraber yalıda çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"BOZA VE ANASI"

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, geçen yıl Kayseri'de ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan sıpaya kucak açtı. Sıpayı sahiplenerek tüm masraflarını üstlenen Aksu, bununla da yetinmedi. Minik serçe, Kanlıca'daki yalısının kapılarını 'Boza' adı verilen sıpaya açtı. Aksu, sıpayla beraber evin içerisinde çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Aksu'nun 'Boza ve anası' notuyla paylaştığı fotoğraf görenlerin içini ısıttı.

Sezen Aksu sahiplendiği sıpaya, yalısının kapılarını açtı

Sezen Aksu, Kanlıca, Aksu, Magazin, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (4)
ANALİST: Sevgi kalbe sıkıştırılınca bir işe yaramıyor, paylaşınca anlam kazanıyor. Biz sana boşuna MİNİK SERÇE demedik, çünkü seçe gibi kalbin var. . .
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DARDANELSPORLU: Aferin sanatçı böyle olunur
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MISIRIN GÜLÜ: BU KADINA HAYRANDIM ZATEN ŞİMDİ KALBİMİN BİR KENARI ONUN OLDU HELAL OLSUN SAN BE KADIN
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SAKARYALI HATUN: Çok tatlış...Benim de kedim var. :)))
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