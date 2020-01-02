Sezen Aksu sahiplendiği sıpaya, yalısının kapılarını açtı

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Sezen Aksu, geçtiğimiz yıl'Boza' adlı bir sıpayı sahiplendi. Aksu, sıpaya Kanlıca'daki yalısının kapılarını da açtı. Aksu, sahiplenerek ölmekten kurtardığı sıpayla beraber yalıda çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"BOZA VE ANASI"

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, geçen yıl Kayseri'de ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan sıpaya kucak açtı. Sıpayı sahiplenerek tüm masraflarını üstlenen Aksu, bununla da yetinmedi. Minik serçe, Kanlıca'daki yalısının kapılarını 'Boza' adı verilen sıpaya açtı. Aksu, sıpayla beraber evin içerisinde çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Aksu'nun 'Boza ve anası' notuyla paylaştığı fotoğraf görenlerin içini ısıttı.