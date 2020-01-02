Haberler » Güncel » SEZEN AKSU SAHİPLENDİĞİ SIPAYLA EVİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI - Haber

SEZEN AKSU SAHİPLENDİĞİ SIPAYLA EVİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu, bir süre önce sahiplendiği ve 'Boza' adını verdiği sıpa ile Kanlıca'daki evinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

02.01.2020 12:47 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:47 SEZEN AKSU SAHİPLENDİĞİ SIPAYLA EVİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu, bir süre önce sahiplendiği ve 'Boza' adını verdiği sıpa ile Kanlıca'daki evinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Aksu'nun 'Boza ve anası' notuyla paylaştığı fotoğraf beğeni aldı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, geçen yıl Kayseri'de ölen annesini emmeye çalışırken bulunan sıpayı sahiplendi. Aksu 'Boza' adını verdiği sıpaya Kanlıca'daki evinde bakmaya başladı. Aksu, 'Boza' ile çekilen fotoğrafını 'Boza ve anası' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf beğeni aldı.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Aksu'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve video


- İstanbul

Sezen Aksu, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38   Güce'de 2. etap TOKİ evleri ihale edildi - Haber
14:38   Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü - Haber
14:36   Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji ve Kadın Sempozyumu - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
14:32   10 Burda AVM, hediye köyü ile Yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşattı - Haber
14:32   Büyükşehir kışa hazır - Haber
13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
2.01.2020 14:46:11