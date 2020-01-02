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Sezen aksu sahiplendiği sıpayla evinden fotoğraf paylaştı

ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu, bir süre önce sahiplendiği ve 'Boza' adını verdiği sıpa ile Kanlıca'daki evinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

02.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:14
ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu, bir süre önce sahiplendiği ve 'Boza' adını verdiği sıpa ile 'daki evinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Aksu'nun 'Boza ve anası' notuyla paylaştığı fotoğraf beğeni aldı.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, geçen yıl Kayseri'de ölen annesini emmeye çalışırken bulunan sıpayı sahiplendi. Aksu 'Boza' adını verdiği sıpaya Kanlıca'daki evinde bakmaya başladı. Aksu, 'Boza' ile çekilen fotoğrafını 'Boza ve anası' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf beğeni aldı.
Sezen aksu sahiplendiği sıpayla evinden fotoğraf paylaştı

Sezen Aksu, Kanlıca, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA


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