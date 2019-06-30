30.06.2019 11:39
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Sezen şarkısından tasarlanan koleksiyonun yüzü Gökhan Türkmen oldu

Sezen şarkısından tasarlanan koleksiyonun yüzü Gökhan Türkmen oldu

Ünlü müzisyen Gökhan Türkmen, tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun, "Onu alma beni al" adını verdiği; lila ve turuncunun, mor ile buluştuğu 2020 kış koleksiyonunun reklam yüzü oldu.

Ünlü müzisyen Gökhan Türkmen , tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun, "Onu alma beni al" adını verdiği; lila ve turuncunun, mor ile buluştuğu 2020 kış koleksiyonunun reklam yüzü oldu.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Moda Haftası kapsamında 2020 sonbahar-kış koleksiyonunu muhteşem bir defileyle tanıtan Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım Yarışması Koordinatörü, tasarımcı Emre Erdemoğlu, şimdi de sahne kostümlerini tasarladığı yakın dostu Gökhan Türkmen ile kampanya çekimini gerçekleştirdi. 70'ler dönemini koleksiyonuna duygusal bir konseptle işleyen tasarımcının, Sezen Aksu şarkılarından da izler taşıyan "Onu alma beni al" isimli koleksiyonu, sokak stilini farklı formlarla birleştiriyor. Müzisyen Gökhan Türkmen'in kampanya yüzü olduğu, moda fotoğrafçısı Hakan Adil tarafından çekilen fotoğraflarda görülen erkek koleksiyonu, 70'ler stilinde parçalar, oversize formda kabanlar, desenli bomber ceketler, deri ceketler, parça boya kadife takımlar, uçuşan trençkotlar, lila rengi uzun el örmesi saçaklı kemerlerle dikkat çekiyor. - İZMİR
Kaynak: İHA
İstanbul , Moda , Gökhan Türkmen , Magazin

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