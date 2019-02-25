Sezer, "Adaletten Şaşmayacağız"

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkanı adayı Ali Yıldırım Sezer, Giresunların yer aldığı, Kocaeli Egeköylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği geceye katıldı. Sezer'e İlçe Başkanı Çetin Seymen ve parti yöneticileri eşlik etti. Sezer, "Gölcük, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelmiş insanların ve de birçok kültürün beraberce yaşadığı bir kent. Bunu büyük bir zenginlik olarak görüyorum. Bizler tam anlamıyla bir ebru sanatının icra edildiği bir tabloyu andırıyoruz. Bir birimize hiç ayrılmayacak şekilde sıkı sıkıya bağlıyız" dedi.

ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞACAĞIZ

Bizim yönetimimizde kimseye en ufak bir ayrıcalık tanımayacak diyen Sezer, "Gölcüğümüzde 165 bin nüfus içinde kim yaşıyorsa, herkesin mutlu olmasını hedefleyeceğiz. Şeffaf olacağız. Her konuyu halkımızla istişare ederek hayata geçireceğiz. Adaletten de hiç şaşamayacağız. Belediye de kurumsal yapıyı oluşturup, sorunların çözümü odaklı çalışacağız. Bu konuda en ufak bir kuşkunuz olmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler