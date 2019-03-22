Sezer, "Gölcük Çekim Merkezi Olacak"

Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer'e kent genelinden destek çığ gibi büyüyor. Her noktadan davetler alan Aday Sezer, ev ziyaretlerinde bayanlarla ve gençlerle bir araya geliyor. Değirmendere'de ve Gölcük Merkez'de gelen davetlere giden Aday Sezer yeni dönemde Gölcük'e vizyon katacak projelerini anlatıyor.

GÖLCÜK'E NE İSTİYORSUNUZ?

Hemen her ziyarette yeni dönemde Gölcük'e en çok ne istiyorsunuz sorusunu soran Aday Ali Yıldırım Sezer'e bayanlar ve kadınlar sinema ve alışveriş merkezi cevabını veriyor. Yapılacak alışveriş merkezi hakkında bilgi veren Aday Sezer, "Eski sanayinin olduğu alan ilçemiz için çok değerli. Biz bu 50 dönümlük alanı çok yönlü kullanacağız. Özellikle otogarı buradan kaldırıp, uygun bir lokasyon da ilçemize yakışır bir otogar inşa edeceğiz" dedi.

GÖLCÜK ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

O alanın üzerinde alışveriş merkezini, kapalı pazarı ve bir de fakülte binasını inşa etmeyi düşünüyoruz diyen Sezer, "Tabi bu projeyi hayata geçirirken, esnaflarımızla ve hemşehrilerimizle istişare edeceğiz. Bu proje tamamlandıktan sonrada artık başka ilçelere gitme derdi bitecek ve millet bahçesi projemizin de yapılması ile Gölcük'te kazanılan para, yine Gölcük'te harcanacak. İlçemiz bu projelerle çekim merkezi olacak" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Bültenler