Sezer, "Hayatın İçinde Daha Fazla Olmanızı Sağlayacağız"

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Kadın Kolları ile birlikte düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına eşi Türkan Sezer ile birlikte katıldı. Yaklaşık 800 davetli kadının katıldığı dev organizasyona İlçe Başkanı Çetin Seymen de eşi Ayşe Seymen ile birlikte yer aldı. Gölcüklü kadınlar Sezer'e hem büyük destek verdi hem de moral verdi.

SOSYAL VE KÜLTÜREL PROJELER

Programda konuşan Ali Yıldırım Sezer, "1 Nisan sabahı başlayarak yapacağımız çalışmalarda hedefimiz 2023'ün Gölcüğünü oluşturmak. Yepyeni vizyon projelerimizle ilçemizi sosyal, kültürel ve ticari mana da geliştireceğiz. Bunların yanında siz kadınlara yönelik projelerimizle hayatın içinde daha fazla olmanızı sağlayacağız" dedi.

HİZMET ETMEYE TALİBİZ

Sezer konuşmasının devamında ise, "Bugün davetimizi kırmayıp böyle bir muhteşem kalabalıkla bize destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz yeni dönemde adaletin terazisi şaşırmadan, kimseyi ayırt etmeden hizmet etmeye talibiz. Bu noktada sizlerden destek bekliyoruz" dedi. Konuşma sonrasında katılımcı kadınlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Sezer, onlarla sohbet ederek 5 yıllık planda kadınlara yönelik yapmayı hedeflediği projeleri anlattı.

Kaynak: Bültenler