Sezer, "Her Projeyi İstişare Edeceğiz"

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, belediye meclis üyesi adayları ile bir araya geldi. AK Parti Gölcük İlçe binasında yapılan toplantıya, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin ve belediye meclis üyesi aday listesinde yer alan isimler tam kadro olarak katıldı.

MÜTHİŞ BİR HAVA YAKALADIK

Toplantı da bir konuşma yapan İlçe Başkanı Çetin Seymen, "AK Parti olarak Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP ile birlikte uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adayımız Sezer ile birlikte müthiş bir hava yakaladık. Sizlerin de daha fazla gayreti ile tempomuzu daha da arttıracağız. Gölcük'ü karış karış gezerek sıkmadık el, girmedik işyeri ve ev bırakmadan 31 Mart akşamı oyumuzu arttırarak seçimlerden inşallah büyük bir zaferle ayrılacağız" dedi.

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Gölcük'ün 5 yıllık planda geleceğini projelendirdiklerini söyleyen Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük'ün her kesiminin fikrini alarak seçim beyannamemize son şeklini veriyoruz. Bu noktada sizlerden destek bekliyoruz. Projelerinizi bana bildirin. Yaptığımız ziyaretlerde de halkımıza, esnaflarımıza, STK'lara tüm kesimlere danıştık ve ilçemizin sorunlarını sorduk ve neler yapılması gerektiğini belirledik. Biz Gölcük'ü hep birlikte yöneteceğiz. İstişareden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler