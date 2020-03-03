"Sezer ve Tozar" dördüncü ve son kitabıyla Türkiye'de okurla buluşuyor!

Körfez Pansiyonu, denizin açıklarında korkunç ve gizemli şeyler olduğu haberiyle çalkalanır. Pansiyonun yeni konuklarından Bayan Sırküpü karamsar ve gergindir, dünyanın sonunun yaklaştığına inanmaktadır. Bu arada ormandaki hayvanların denizde ışık saçan, devasa bir göz gördükleri söylentisi kulaktan kulağa yayılır.

Deniz fenerinin bekçisi Toraman, bir akşam can havliyle kürek çekerek yanlarına geldiğinde, Körfez Pansiyonu sakinleri, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna iyice ikna olur. Sezer, Tozar, Bandi ve Kurumlugil'den oluşan küçük bir araştırma ekibi kurarlar. Araştırma ekibi, herkesi bu kadar korkutan şeyin ne olduğunu bulmakta kararlıdır. Ne var ki hiç ummadıkları kadar tehlikeli ve sürprizlerle dolu bir maceraya sürüklenirler.

Çağdaş Norveç edebiyatının en sevilen yazarlarından Ingvar Ambjørnsen'in kendi köpeği ve kedisinden ilhamla yazdığı Sezer ve Tozar serisinde macera dördüncü ve son kitap Kaptan Nero'yla sona eriyor.

" Tozar uyandı, ıslak postunun kokusunun tadını çıkararak yatmayı sürdürdü. Şansa bak, diye düşündü. Ben başka biri değilim de benim. Hiç arkadaşı olmayan yabancı bir köpek de olabilirdim. Ya da aksi bir penguen. Gözünün önünde beliriveren aksi pengueni endişeyle havlayarak uzaklaştırdı. Havlamaya bir kez başlayınca canı birazcık daha havlamak istedi. Yüksek sesli, cesur bir havlamaydı bu ve kendi sesini duymak onu mutlu ediyordu ama yine de sustu. Yanındaki yatakta uyuyan Sezer'i uyandırmasa iyi olurdu. Aralarında duran komodindeki saat altı buçuğa birkaç dakika kaldığını gösteriyordu. Kediler sabah erken saatlerde çok suratsız olabilirler. Tozar karanlıkta birazcık daha uzanıp yalnız başına yatağın tadını çıkarmaya karar verdi. "

Ingvar Ambjørnsen 1956'da Larvik, Norveç'te doğdu. 1981 yılından bu yana çeşitli alanlarda çok sayıda kitabı yayımlandı. Romanlar, polisiye romanlar, öyküler, çocuk ve gençlik kitapları ve makaleler kaleme aldı. 1986 yılında Beyaz Zenciler romanıyla büyük ün kazandı. 1997 yılında yayımlanan Gecenin Karanlık Sabahı kitabıyla eleştirmenlerin dikkatlerini üzerine topladı. Elling romanı ve onu izleyen Cennet Manzarası, Kan Kardeşler ve Beni Yarın Sev kitaplarıyla Norveç'in en çok okunan çağdaş yazarları arasına girdi. Değer görüldüğü edebiyat ödülleri arasında Riverton Ödülü, Brage Ödülü, Bokhandlerforening'in (Kitapçılar Birliği) verdiği "80'li yılların en iyi çocuk kitabı" ödülü, Riksmål Ödülü ve Bokhandler Ödülü sayılabilir.