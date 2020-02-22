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Sezeryanla anne karnından alınan bebek hayata tutunamadı

Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadının sezeryanla alınan bebeği 11 günlük yaşam savaşını kaybederek yaşama veda etti.

22.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:06Sezeryanla anne karnından alınan bebek hayata tutunamadı
'de trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadının sezeryanla alınan bebeği 11 günlük yaşam savaşını kaybederek yaşama veda etti.

ilçesinde geçtiğimiz 11 Şubat'ta meydana gelen olayda, Şaban Damgacı yönetimindeki 06 AK 9828 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından ağaca çarptı. Kazada sürücü Damgacı, Özge Damgacı ve oğlu M.D. ile Figen Kazancıo, Muammer Kazancıo ve Hüsne Aslan yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve 8 aylık hamile olan Figen Kazancıo (27) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktorlar anne Kazancıo'nun ölmeden önce karnındaki kız bebeğini sezeryanla aldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde kuvöze alınan bebek, 11 günlük yaşam savaşını bugün kaybetti. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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