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Sezgin'den Gazipaşa için "korkuluk" açıklaması

Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin, Gazipaşa Caddesi'nin düzenli hale gelmesi gerektiğini açıkladı.

03.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:08Sezgin'den Gazipaşa için
Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin, Caddesi'nin düzenli hale gelmesi gerektiğini açıkladı.

Sezgin, "Gazipaşa Caddesi'nde yayaların karşıdan karşıya geçişlerde kontrolsüz bir şekilde caddenin her bölgesini kullanmasının hem yayaların kendi güvenliği açısından hem de araç trafiğinin akışını olumsuz etkilemesi anlamında oluşturduğu sorunların önlenerek, hem yaya ve araç trafiğine olumlu katkı sağlayacak hem de bu amaçla kullanılacak malzemeler ile caddeye görsel anlamda da bir güzellik sağlayacak olan caddenin iki yanının korkuluklar ile kapatılması önerimiz Belediye meclisimizin 2 aralık tarihli toplantısında 6. Madde olarak ele alınmıştır. Daha önce yaptığımız aynı öneri Trafik komisyonu raporu doğrultusunda Gazipaşa Caddesi'nin korkuluklarla çevrilmesinin cadde bütünlüğünü ve estetiğini bozacağı gerekçeleri ile Belediye meclisimizin 07.02.2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Bugün gelinen noktada geçtiğimiz ay yapılan yaya geçitlerinde yayalara öncelik sağlanması çalışmalarının uygulanması esnasında da Özellikle Gazipaşa caddesinde yayaların yaya geçitleri dışında karşıdan karşıya geçmelerinin önlenmesi bununla birlikte yaya geçitlerinde yayalarımıza öncelik verilmesi uygulamasının olumlu sonuçları gözlenmesi üzerine ayı meclisimize caddenin iki yanının korkuluklar ile kapatılması önerimiz tekrar sunulmuştur. Korkuluklar hem caddeye estetik katacak hem yaya güvenliği açısından katkı verecek hem de trafik akışına olumlu etki yapacaktır" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kent Konseyi, Zonguldak, Gazipaşa, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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