Sezgin Gülcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP KASTAMONU belediye başkan adayı Sezgin Gülcan oldu. DP adayı Sezgin Gülcan, KASTAMONU belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KASTAMONU belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP KASTAMONU belediye başkan adayı Sezgin Gülcan ile ilgili seçim sonuçları ve KASTAMONU belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP KASTAMONU belediye başkan adayı Sezgin Gülcan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KASTAMONU belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KASTAMONU aday yarışı ve KASTAMONU seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KASTAMONU Seçim Bilgileri

KASTAMONU belediyesi için toplam sandık sayısının 240 olduğu belirlendi.

KASTAMONU belediyesi için açılan sandık sayısının ise 239 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KASTAMONU belediyesi için katılım oranının ise % 82,82 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KASTAMONU toplam seçmen sayısının ise 77.518 olduğu belirlendi.

KASTAMONU belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 64.203 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP KASTAMONU Belediye Başkan Adayı Sezgin Gülcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP KASTAMONU belediye başkan adayı olarak gösterilen Sezgin Gülcan, KASTAMONU yarışında % 0,29 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Sezgin Gülcan toplamda 180 adet oy sayısına ulaştı.

DP KASTAMONU belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.