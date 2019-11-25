Sezin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'le ilgili paylaşımıyla duygulandırdı: Az ağlamaya çalışarak geçiyor günlerim

Evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden şovmen Mehmet Ali Erbil, 8 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra çeşitli sebeplerden dolayı rahatsızlanan Erbil, geçtiğimiz hafta yeniden hastaneye kaldırıldı.

Bu zorlu süreçte hamile olan Sezin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında yaptığı paylaşımda "Karnımda kızım var diye babama daha az ağlamaya çalışarak geçiyor günlerim. Hamdolsun babam çok güçlü bunu da yener diyorum" diyerek duygularını anlattı.

"BABAM GÜÇLÜ BUNU DA YENER"

Doğumunu babasının kaldığı hastanede yapacağını belirten Sezin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Çok şükür 37.haftaya girdim. Karnımda kızım var diye babama daha az ağlamaya çalışarak geçiyor günlerim. Hamdolsun babam çok güçlü bunu da yener diyorum. Allah izin verirse normal doğum için bekliyorum, kızımı sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğim."

"DİKKAT EDECEK GÜCÜ KENDİMDE BULAMADIM"

"Doğumum; babamın kaldığı hastanede olacak, kızımı dedesinin odasına götüreceğim inşallah. Hem küçükler büyüklere giderler öğrensin kızım. Çok soran olmuş hamilelikte 20 kilo aldım, doktorum biraz kızıyor ama dikkat edecek gücü kendimde bulamadım, siz beni örnek almayın. Hamile kalmadan bir sene önce sigarayı zaten bırakmıştım, alkol hiç içmem, kola en sevdiğim şeydir ağzıma sürmedim. Kahve, çay, çiğ et, sokakta salata ve dip balığı asla yemedim."

"İYİ ENERJİLERİNİZİ BEKLİYORUM"

"Hamileliğim boyunca sağlığımdan daha çok çatlak kremi sürüp sürmediğim soruldu. Ben çok üşendim ve herhalde 10 kere falan sürmüşümdür. Gördüğüm kadarı ile çatlağım olmadı belki son hafta olur fark etmez. O da kızımdan bana hatıra olur. Dokuz ay boyunca etrafımda hep; şimdi krampların olacak şimdi miden bulanacak diyenleri dinledim siz kimseyi konuşturmayın. Herkesin hamileliği kendine özeldir benimde başıma bir şeyler geldi ama anlatmama gerek yok. Sizde olacak diye bir şey yok. Belki sonra vaktim olmaz diye sorularınızı yanıtlamak istedim, iyi enerjilerinizi bekliyorum. Doğum yaparken evlat sahibi olmak isteyenlere dua edeceğim. Allah nasip ederse, bana şans dileyin"