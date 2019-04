Sezon Öncesi Teknik Elemanlara Yangın Eğitimi

Kaynak: İHA

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, muhtemel bir orman yangınında en ön saflarda mücadele edecek olan teknik elemanları sezon öncesi eğitimden geçirdi.Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize edilen yangın eğitimi, iki grup halinde Karaisalı ve Kozan'da yapıldı.Adana, Karaisalı, Pozantı ve Pos işletmelerinde görev yapan işletme müdürü, müdür yardımcısı, işletme şefleri, ve teknik mühendislerden oluşan teknik elemanlar Karaisalı'da; Osmaniye, Kozan, Kadirli, Feke ve Saimbeyli'de görev yapan teknik elemanlar da Kozan'da bir araya gelerek hem teorik hem de uygulamalı eğitimden geçti. Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can, Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları ve Şube Mühendislerince verilen eğitimde, "Yangınla Mücadele Esasları", "Yangında İş Güvenliği ve Kişisel Koruyucu Donanımlar", "Yangın Silvikültürü ve Kriminal", "Haberleşme, Yangın Formları", "Yangın Sicil Fişi ve Orbis" girişleri konuları detaylı olarak anlatıldı. Bürodaki bilgi paylaşımının ardından arazide yangın itfaiyesinde kullanılan araç ve gereçler ile pompa çalışma prensipleri uygulamalı olarak gösterildi.Eğitim sonunda tüm teknik elemanlara hitap eden Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can, orman yangınlarıyla mücadelede can güvenliğinin çok önemli olduğunu, iş güvenliği ve sağlığı eğitimi almayan ayrıca kişisel koruyucu donanımları kullanmayan hiç kimsenin yangına yaklaşmaması gerektiği konularında uyarılarda bulundu. - ADANA