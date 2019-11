Sezon sona erdi, atmacalar tulum eşliğinde özgürlüğe kanat çırptı Artvin 'in Hopa ilçesinde 55 atmaca tulum eşliğinde düzenlenen törenle yeniden doğaya salındıARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde 55 atmaca tulum eşliğinde düzenlenen törenle yeniden doğaya salındı. Artvin'de yıllardır sürdürülen atmacacılık kültürü yaşatılmaya devam ediliyor. Her yıl Ağustos-Kasım aylarında yapılan atmaca avı, özel ağ düzeneklerin kurulumuyla gerçekleşiyor. Avcılar , yakaladıkları ve gözü gibi baktıkları atmacaları bir süre sonra düzenlenen törenle doğaya salıyor.Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Esenkıyı köyünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12'inci Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Hopa Kaymakamlığı, Hopa Avcılar, Atmacacılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği ev sahipliğinde Hopa, Arhavi, Fındıklı, Ardeşen, Pazar, Çayeli ile Rize Atmacacılık Derneklerinin katılımlarıyla organize edilen geleneksel atmaca halkalama ve salımı şenliği gerçekleştirildi.Bu yıl 7.'si düzenlenen atmaca salımı törenine, Artvin Vali Yardımcısı İdris Akça, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Arhavi Belediye Başkanı Vasfı Kurdoğlu, Doğa Koruma Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürü Yunus Aydemir, Tarım İl Müdürü Dursun Okur, Hopa Avcılar Atmacacılar Dernek Başkanı Alper Demirkaya ve atmaca tutkunları katıldı.Atmacacı bugün hüznü ve mutluluğu bir arada yaşıyorAtmacalar doğaya salınmadan önce veteriner eşliğinde genel muayeneleri yapılıp halkalama işlemleri yapıldı. Hopa Avcılar ve Atmacacılar Dernek Başkanı Alper Demirkaya törende yaptığı konuşmada,"Geleneksel hale getirdiğimiz doğaya atmaca salma ve halkalama şenliğinde bir araya geldik. Ağustos ayının sonlarında başlayan atmacacılık sezonu bugün sona eriyor. Atmacacılar da bulundurdukları atmacaları bakanlık yetkilileri eşliğinde halkalayıp doğaya salacaklar. Bugün atmacacılar hüznü de mutluluğu da aynı anda yaşayacaklar. Bu yüzyıllardır atalarımızdan süre gelen bir gelenek. Atmacacının atmacası sevgilisidir, dostudur. İki buçuk ay boyunca onunla yaşar onunla ilgilenir, yedirir, içirir besisini tamamlar. Gerektiğini de bıldırcın avını yapar ama sonunda bırakması gerektiğini bilir. İki buçuk aylık dostunu doğaya bıraktığı için hüzünlüdür. Hem de sevinçlidir salimen onu tekrar doğaya saldığı için" dedi.Vali yardımcısı İdris Akça ise yaptığı konuşmada "Bu bölgede yaşayanlar için atmacanın değeri mutlaka diğer illerde yaşayanlar göre daha fazladır. Atmaca sezonu geldiğinde bu bölgede yaşayanla için yere altın tozu serseniz yere bakmaz gözü havadadır. Burada atmaca deyince sular duruyor. Bugün dosttan ayrılma vaktidir. Artık atmaca sahipleri için hüzünlü bir an olsa da atmacanın doğasında özgürce uçmak var. Onlar bu konudan dolayı mutlu olsa gerek" ifadelerini kullandı.