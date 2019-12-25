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Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi

Fenerbahçe kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Ozan Tufan'ın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. 24 yaşındaki futbolcuyu Premier Lig'den iki kulübün yakın takibe almış olması, sarı lacivertli kulüp için tehlikenin boyutunu iyice artırdı.

25.12.2019 20:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:57

Bu sezon 'de gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ozan Tufan, birçok kulübün radarına girmeyi başardı. 24 yaşındaki oyuncunun performansı her ne kadar yönetimi ve teknik heyeti memnun etmiş olsa da, sene sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu nedenle 1 Ocak'tan itibaren, yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere başka bir takımla kontrat imzalayabilir.

PREMİER LİG'DEN İKİ EKİP OZAN'A KANCAYI ATTI

Ozan Tufan'ı Premier Lig'den 2 takımın yakın takibe almış olması, tehlikenin boyutunu iyice artırdı. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester ile Crystal Palace, Milli futbolcuya kancayı takmış durumda.

Her iki takım da Beşiktaş maçına gözlemcilerini gönderdi. Derbide müthiş bir futbol sergileyen ve jeneriklik bir gole imza atan Ozan Tufan, iki ekibin yetkililerini de kendine hayran bıraktı. Leicester ve Criystal Palace yönetimi, 1 Ocak'tan itibaren yıldız futbolcu ve menajeriyle temasa geçmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE KOLLARI SIVADI

İngiliz kulüplerinin Ozan'ın transferi konusunda bu denli ciddi olmaları, Fenerbahçe Yönetimi'nin kolları sıvamasına neden oldu. Sarı- Lacivertliler, bir an önce Ozan ve menaceriyle masaya oturarak, oyuncunun bedelsiz olarak gitmesinin önüne geçmek istiyor.

Yıldız futbolcunun kaptanlığa kadar yükseldiği Fenerbahçe'de mutlu olması avantaj. Ancak İngiliz ekiplerinin ekonomik anlamda çok cazip teklif sunması işleri değiştirebilir.

Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi

Ozan Tufan, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (3)
AA: şişriyorlar. tm ıyı oyuncuda bu medya var bu medya. gecenlerde yerın dıbne sokuyorlardı.
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HALDEN: Tesadüfe bakın ya; en iyi oynadığı hatta tek oynadığı sezon kontratı bitiyor, tamamen tesadüf!.. Bak hele sen şu işe!..
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TARKAN MADRİD: Ingilterede Tuncaydan beter olur
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