Sezona Golcü Olarak Başladı, Antrenör Olarak Devam Ediyor

Altay'ın en tecrübeli ismi ve kaptanı olan Murat Uluç, sezona siyah-beyazlıların forvet oyuncusu olarak başlarken, teknik direktörlük görevine Özden Töraydın'ın gelmesinin ardından futbolu noktalayarak teknik adam yardımcılığı görevine getirildi.Yaklaşık 3 haftadır yeni görevinde olan Uluç, yeni görevine çabuk uyum sağladığını söyledi. Uluç, "Bu kadar yıl sonra futbolu bırakmış olmak benim için çok farklı bir duygu. Bir gün futbolu bırakacaktım. Bugünlere kısmetmiş. Artık işin diğer tarafındayım. Sahadayken Altay için elimden gelen her şeyi yapıyordum. Yeni görevimde de yapmaya devam edeceğim. Teknik direktör yardımcısı olduktan sonra açıkçası pek zorlanmadım. Çünkü ben futbolcuyken de saha içinde teknik direktöre yardımcı olmaya çalışıyordum. Şu an için her şey güzel gidiyor. Adana Demirspor galibiyetiyle çıkışa geçeceğimizi biliyorduk. Umarım bu çıkışı Hatayspor maçında da sürdürürüz" dedi."Oyuncular takımı sahiplendi"Adana Demirspor galibiyetine de değinen Murat Uluç, yaşanan birçok olumsuz duruma rağmen galip gelmeyi bildiklerini söyledi. Uluç, "Sakatlıklar yaşadığımız bir dönemin ardından Gazişehir maçından sonra zehirlenme olayı yaşadık. Zehirlenme sebebiyle birçok oyuncumuz kilo kaybetti, vücut dirençleri düştü. Ancak herkesin takımı sahiplenmesi, bize Adana Demirspor karşısında galibiyeti getirdi. Hafta içinde de oyuncu arkadaşlarımızla bunları konuşmuştuk. Hep beraber bu işe sarılırsak başarı gelecektir" diye konuştu.Murat Uluç; ayrıca devre arasına kadar iç sahada kazanıp deplasmanlarda ise en az 1 puan almak istediklerini sözlerine ekledi.İzin sona erdiAltay'da milli ara sebebiyle oyunculara verilen izinde sona erdi. Teknik Direktör Özden Töraydın idaresinde yapılan idmana Aganovic ve Daf'ın dışındaki yabancı oyuncular katılmadı. 5'e 2 antrenmanıyla başlayan idman, çift kale maçın ardından son buldu. Özellikle çift kale maçta oyuncuların neşesi gözden kaçmadı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Daf, İbrahim Akın, Ferhat Çulcuoğlu ve Gençer Cansev takımdan ayrı düz koşu yaparak idmanı tamamladı. - İZMİR