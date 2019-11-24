Sezonu kapatan Luyindama'nın sakat sakat 10 bin kilometre yolculuk yaptığı ortaya çıktı

18 Kasım 2019'da Gambiya ile karşılaşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Christian Luyindama mücadelede sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. 68. dakikada oyundan çıkan yıldız savunmacı maçı saha kenarından takip etmişti. Demokratik Kongo cephesinin oyuncuya herhangi bir tedavi uygulamadığı öğrenilirken Luyindama'nın dizine bağlı buz kesesiyle mücadelenin kalanını saha kenarında izlediği görülmüştü. Cuma günü sabaha karşı İstanbul'a dönen Luyindama'nın sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtilmiş ve 25 yaşındaki futbolcunun ameliyat olacağı kaydedilmişti.

KONGO, LUYİNDAMA'NIN SAKATLIĞINI GALATASARAY'DAN ÖĞRENDİ

Gambiya'nın başkenti Bakau'dan ülkesine yaklaşık 4 bin 500 kilometre yol giden, ülkesinden de İstanbul'a 5 bin kilometrelik uçuş yapan Luyindama'ya bu süre zarfında herhangi bir tıbbi müdahale yapılmadığı belirtildi. 25 yaşındaki savunmacının ülkesi, Luyindama'nın durumunu ise Galatasaray'la birlikte öğrendi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun sakatlığını Fransızca da paylaştı.

YENER İNCE İSYAN ETMİŞTİ

NTV Spor'a konuşan Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, Luyindama'nın sakatlığıyla ilgili isyan etmişti. İnce, "Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük bir skandal" ifadelerini kullanmıştı.