25 Mart 2019, 11:11
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Sezonu Kapatan Onazi, Arkadaşlarıyla Hasret Giderdi

Süper Lig'in ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Ogenyi Onazi, Trabzon'a döndü ve arkadaşlarıyla görüştü.

Nijeryalı oyuncu, Teknik Direktör Ünal Karaman ve takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da karşılaşmanın 32. dakikasında Ogenyi Onazi'nin girdiği ikili mücadele sonrası aşil tendonu kopmuştu. Yaşadığı sakatlık sonrası İstanbul'da ameliyat olan ve rehabilitasyon süreci geçiren Onazi, Trabzon'a döndü.

Teknik Direktör Ünal Karaman ve takım arkadaşlarıyla hasret gideren Nijeryalı oyuncuya uygulanacak tedavi süreci Trabzon'da bir dizi kontrolden geçtikten sonra belirlenecek. Kısa zamanda sahalara dönmesi hedeflenen başarılı futbolcu da çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyor. (İHA)

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YORUMLAR (2)
MİSAFİR: ibb parası çok herhalde hollandadan 65 milyon euro alınan metrobüsler çöp olmuş... kardeşim konyaya verin adana verin..
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NDN: Arka Fonda hasret ruzgarlari calsa iyi olurdu
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