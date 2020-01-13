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Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama

Juventus'un Roma ile karşılaştığı maçta sakatlanan ve çapraz bağları kopan Merih Demiral, Instagram hesabından "Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz." paylaşımında bulundu.

13.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:18

ile oynanan mücadelede 3. dakikada takımını öne geçiren ancak 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın çekilen MR sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtilirken başarılı futbolcu sezonu kapattı. Demiral'ın şanssız sakatlığı sonrası Barcelona, Inter, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp ve futbolcu, Merih'e destek paylaşımında bulundu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖRÜŞÜRÜZ"

Merih Demiral da kendisine ait Instagram hesabından açıklama yaptı. Genç oyuncu, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan kulüplerine, sporcu arkadaşlarıma ve tüm futbolseverlere çok teşekkür ederim. Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Şampiyonası'nda görüşürüz." yazdı.

İşte o paylaşım:

Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama

merih demiral, Avrupa, Roma, Spor


HABER YORUMLARI (5)
AGAVEYS SAHVERDİ:GOZ DEYDİ
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OLCAY:Merih Demiral sen adam gibi adamsın kardeşim..Rabbim iyilişme sürecinde yardımcın olsun,avrupa şampiyonasında takımın sana ihtiyacı var..
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FENERBAHCEMMMM:Hollanda basini konusa konusa melih demirala nazar ettiler cok Gecmis olsun kardesim. Cok Daha guclu doneceyinden asla suhpem yok fenerbahce camiyasinda gorev yapanlar utansin senin gibi mucadeleden yilmayan cok iyi pirofesyonel bir sporcuya guvenmeyip sans vermedikleri icin cunku ben seni kupa maclarinda izlediyimde fenerbahcede geleceyin cok parlak bir futbolcu olacagini cocuklarimla maclarini izlerken soyluyordum
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ONUR:adamın dibi dibi lakin adamı öve öve adama nazar değdirdiler geçmiş olsun tekrardan
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GRKN:Sen de övüyorsun
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