Sezonun en iyi voleybolunu oynadık

Biz de tabii ki aynı şekilde harika bir oyun ortaya koyduk. Belki de bu maçta sezonun en iyi voleybollarından birini sahaya yansıttık. Bu yüzden oyuncularımı bu yüksek seviye voleybolu ortaya koydukları için tebrik ederim'' dedi.

2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Lokomotiv Kaliningrad 'ı 25-22, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek gruptan lider olarak çeyrek finale çıkan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Giovanni Guidetti ile pasörü Maja Ognjenovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11'inci kez çeyrek finale çıkmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başantrenör Giovanni Guidetti, ''İlk set Kaliningrad gerçekten hatasız bir oyun sergiledi. Biz de tabii ki aynı şekilde harika bir oyun ortaya koyduk. Belki de bu maçta sezonun en iyi voleybollarından birini sahaya yansıttık. Bu yüzden oyuncularımı bu yüksek seviye voleybolu ortaya koydukları için tebrik ederim'' dedi.

VakıfBank olarak hep zirvedeyiz

VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic ise ''İlk set biraz daha zorluydu ama en iyi oyuncumuzu ortaya koyma yolunu bulduk. Takım olarak hücumda çok iyiydik. Hangi pozisyon olursa olsun takım arkadaşlarım skor yapmasını bildi. Grup aşamasını lider olarak tamamlamak hedefimizdi ve bu hedefe ulaştığımız için çok mutluyuz. Perşembe günü çekilecek kurada çeyrek finaldeki rakibimizin kim olduğunu göreceğiz. Takım olarak gelişimimiz devam ediyor. Tüm kulvarda hedeflerimize ulaşmak için çok çalışıyoruz. Takım olarak buna odaklandık. Çünkü biz VakıfBank'ız. Dünyanın en iyi kulüplerinden birisi olarak hep zirvedeyiz. Zirvede kalmak için çalışıyoruz'' diye konuştu.