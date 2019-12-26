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Sezonun geç açıldığı Uludağ'da, kar mutluluğu

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da, kar yağışının başlamısıyla yoğunluk yaşanıyor.

26.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:54 Sezonun geç açıldığı Uludağ'da, kar mutluluğu

 

'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan 'da, kar yağışının başlamısıyla yoğunluk yaşanıyor. Kar kıtlığı sebebiyle sezonun geç açıldığı Uludağ'da günübirlikçi ve tatilciler, 40 santimetreye ulaşan karda, kayak ve kızaklarla kaymanın mutluğunu yaşıyor.

Kar yağışının olmamasıyla birlikte sezonun geç açıldığı Uludağ'da tatilciler, 2 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte Uludağ'a akın ettı. Vatandaşlar, 40 santimetreye ulaşan karda, kayak ve kızaklarla kayarak vakit geçirdi. Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da, bu gece yarısı da kar yağışı bekleniyor.



Türkiye, Uludağ, Güncel

Kaynak: DHA

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