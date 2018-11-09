Sezonun İlk Galibiyetini Almak İstiyoruz"

09 Kasım 2018 Cuma 18:43



09 Kasım 2018 Cuma 18:43

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Giresunspor'la yapacakları maçta, sezonun ilk galibiyetini almak istediklerini söyledi.Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda oynayacakları maç için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.Hem sportif hem de ekonomik açıdan zor günlerden geçtiklerini ifade eden Yüksel, "Bu zor günleri atlatmak için canla başla çalışıyoruz, projeler üretiyoruz, şehrin her kesimiyle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Tek amacımız var; 'imkansız' denileni başarmak. Kulübü eski iyi günlerine geri getirmek. Tek istediğim köstek değil destek olunması." diye konuştu.Giresunspor maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Yüksel, "Buna rağmen umudumuzu yitirmiyoruz. Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadelemizi vereceğiz. Henüz galibiyetimiz yok, sezonun ilk galibiyetini almak istiyoruz. Bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.