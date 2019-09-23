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Sezonun ilk golünü Ramazan Aksoy attı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanan 7 karşılaşma ile başladı.

23.09.2019 09:21Sezonun ilk golünü Ramazan Aksoy attı
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanan 7 karşılaşma ile başladı.

Süper Amatör Küme açılış maçında Trend Gayrimenkulspor ile Kayseri Şekerspor Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada karşı karşıya geldi. 2019-2020 sezonu ilk golünü Kayseri Şekerspor attı. Kayseri Şekerspor'da Trend Gayrimenkulspor karşısında 18.dakikada Ramazan Aksoy yeni sezonun ilk golünü atan isim olarak kayıtlara geçti. Yeşil-Beyazlılar Ramazan Aksoy'u yeni sezon öncesi Develispor'dan transfer etmişti. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, Ramazan Aksoy, Mehmet Özet, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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