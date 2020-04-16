Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Sezonun ilk kirazı açık artırmayla kilogramı 400 liradan satıldı

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik açık artırmada kilogramı 400 liradan satıldı.

16.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:06
Sezonun ilk kirazı açık artırmayla kilogramı 400 liradan satıldı
Türkiye 'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik açık artırmada kilogramı 400 liradan satıldı.

Kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Sancaklıbozköy Mahallesi'nde hasat çalışmaları başladı.
Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci "Cristobalina" cinsi kirazları hasat eden üreticiler, özenle topladıkları meyveleri mahalle meydanındaki alım merkezine götürdü.
Sezonun ilk ürünü, düzenlenen tören ve açık artırmayla satıldı. Üretici, tüccar ve ihracatçı temsilcilerinin katıldığı törende, bölge üreticilerinden Metin Koyuncu'nun hasat ettiği yaklaşık 30 kilogram kiraz, kilogramı 400 liradan alıcı buldu.
Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bereketli bir kiraz sezonu beklediklerini dile getirdi.
Metin Koyuncu, "İlk kirazımızı toplayarak sezona başladık, bu yörenin havası ve toprak yapısı nedeniyle çok avantajlıyız. 30 kilogram kadar topladığım ilk ürünün kilogramını 400 lira açılış fiyatıyla tüccarımıza sattık. Geçen sene ilk ürün 250 liradan satılmıştı ancak fiyatlar böyle devam etmez. Ürün arzı arttıkça rakamlar da normale döner." dedi.
Tüccar İbrahim Bodur da sezonun ilk ürününü üreticiyi teşvik amacıyla 400 liradan aldığını belirterek, "Bu sembolik bir rakamdır, sezon ilerledikçe gerçek değerine doğru inecektir. İlk ürün olduğu için üreticimizi onurlandırmak istedik. İnşallah ülkemiz için hayırlı bir sezon olur. İlk ürünü İstanbul'daki market ve manavlara göndereceğiz." diye konuştu.
Sancaklıbozköy Mahallesi Muhtarı ve üretici Kadir Dalgın da 16 Nisan itibarıyla sezonu açtıklarını belirterek, "Geçen yıl sezonu biraz daha erken açmıştık, bu yıl mevsim koşulları nedeniyle sezon gecikti. İnşallah bundan sonra haziranın ortalarına kadar 2 aylık sürede Türkiye'nin en kaliteli ve lezzetli kirazını çıkaracağız. Bu, yöre halkına ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor. Güzel bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Şehzadeler ilçesinde 30 bin dönüm bahçede üretilen yıllık ortalama 50 bin ton kirazın büyük bölümü ihraç ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Şehzadeler, Türkiye, Kiraz, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı Ekonomi
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
TESK, sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfelerin açık kalmasını önerdi Ekonomi
TESK, sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfelerin açık kalmasını önerdi
Üreticilerden gıda konusunda rahatlatan açıklama: 6 aylık stoğumuz var Ekonomi
Üreticilerden gıda konusunda rahatlatan açıklama: 6 aylık stoğumuz var
Bakan’dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak Ekonomi
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
G20’de anlaşma sağlandı! Fakir ülkelerin borçları yıl sonuna kadar ertelenecek Ekonomi
G20'de anlaşma sağlandı! Fakir ülkelerin borçları yıl sonuna kadar ertelenecek
Besicileri zora sokan koronavirüs oyunu! Alım fiyatlarını düşürdüler ama kasaplarda fiyatlar aynı Ekonomi
Besicileri zora sokan koronavirüs oyunu! Alım fiyatlarını düşürdüler ama kasaplarda fiyatlar aynı
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay’da üretti Ekonomi
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti
Haberler ›› Ekonomi ››Sezonun ilk kirazı açık artırmayla kilogramı 400 liradan satıldı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:59: Salkonder'den çiftçilere ürün yetiştirme ve hasat desteği - Ekonomi 13:58: Pancar üreticisinden "elektrik borçlarının ertelenmesi" talebi - Ekonomi 13:53: Enerji firmaları da salgın nedeniyle YEKDEM'de ek süre istiyor - Ekonomi 13:50: Turizm sektörü koronavirüs sonrası fırsatları bekliyor - Ekonomi 13:44: Turizm sektörü Covid-19 sonrası fırsatları bekliyor - Ekonomi 13:24: Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı - Ekonomi 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 11:33: Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi - Haberler 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi