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Sezonun ilk kirazı açık artırmayla kilogramı 400 liradan satıldı

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik açık artırmada kilogramı 400 liradan satıldı.

16.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:27
Türkiye 'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik açık artırmada kilogramı 400 liradan satıldı.
Kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Sancaklıbozköy Mahallesi'nde hasat çalışmaları başladı.
Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci "Cristobalina" cinsi kirazları hasat eden üreticiler, özenle topladıkları meyveleri mahalle meydanındaki alım merkezine götürdü.
Sezonun ilk ürünü, düzenlenen tören ve açık artırmayla satıldı. Üretici, tüccar ve ihracatçı temsilcilerinin katıldığı törende, bölge üreticilerinden Metin Koyuncu'nun hasat ettiği yaklaşık 30 kilogram kiraz, kilogramı 400 liradan alıcı buldu.
Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bereketli bir kiraz sezonu beklediklerini dile getirdi.
Metin Koyuncu, "İlk kirazımızı toplayarak sezona başladık, bu yörenin havası ve toprak yapısı nedeniyle çok avantajlıyız. 30 kilogram kadar topladığım ilk ürünün kilogramını 400 lira açılış fiyatıyla tüccarımıza sattık. Geçen sene ilk ürün 250 liradan satılmıştı ancak fiyatlar böyle devam etmez. Ürün arzı arttıkça rakamlar da normale döner." dedi.
Tüccar İbrahim Bodur da sezonun ilk ürününü üreticiyi teşvik amacıyla 400 liradan aldığını belirterek, "Bu sembolik bir rakamdır, sezon ilerledikçe gerçek değerine doğru inecektir. İlk ürün olduğu için üreticimizi onurlandırmak istedik. İnşallah ülkemiz için hayırlı bir sezon olur. İlk ürünü İstanbul'daki market ve manavlara göndereceğiz." diye konuştu.
Sancaklıbozköy Mahallesi Muhtarı ve üretici Kadir Dalgın da 16 Nisan itibarıyla sezonu açtıklarını belirterek, "Geçen yıl sezonu biraz daha erken açmıştık, bu yıl mevsim koşulları nedeniyle sezon gecikti. İnşallah bundan sonra haziranın ortalarına kadar 2 aylık sürede Türkiye'nin en kaliteli ve lezzetli kirazını çıkaracağız. Bu, yöre halkına ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor. Güzel bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Şehzadeler ilçesinde 30 bin dönüm bahçede üretilen yıllık ortalama 50 bin ton kirazın büyük bölümü ihraç ediliyor. Sezonun ilk kirazı açık artırmayla kilogramı 400 liradan satıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Şehzadeler, Türkiye, Kiraz, Güncel
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