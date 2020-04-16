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Sezonun ilk kirazı, kilosu 400 liradan satıldı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, sezonunun ilk kirazı, kilosu 400 liradan alıcı buldu.

16.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:44
Sezonun ilk kirazı, kilosu 400 liradan satıldı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, sezonunun ilk kirazı, kilosu 400 liradan alıcı buldu.

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik açık artırmada kilogramı 400 liradan satıldı. Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci 'Cristobalina' cinsi kirazları hasat eden üreticiler, topladıkları meyveleri mahalle meydanındaki alım merkezine götürdü. Sezonun ilk kirazı törenle satıldı. İlçenin kırsal Sancaklı Bozköy Mahallesi'ndeki üretici, tüccar ve ihracatçı temsilcilerinin katıldığı törende, sosyal mesafe kuralına uyulmasına özen gösterildi. Sancaklı Bozköy Mahallesi'nden Metin Koyuncu'nun hasat ettiği yaklaşık 30 kilogram kiraz, kilosu 400 liradan alıcı buldu. Sezonun ilk kirazını satın alan tüccar İbrahim Bodur, "Sezonun ilk kirazı olduğu için üreticimizi teşvik amaçlı böyle bir fiyat verdik. Gündemimizde koronavirüs var, inşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Biz de elimizden geldiği kadar sosyal mesafeye, maske takmaya özen gösteriyoruz. İlk kiraz İstanbul'daki marketlerde satılacak. Rekolte ve kalite olarak bu yıl çok güzel. Meyvelerimizde bir sıkıntı yok. İnşallah dış pazarımız da güzel olur" dedi.

Kiraz hasadının geçen yıllarda daha erken yapıldığını, ancak bu yıl havaların daha serin olması nedeniyle hasadın geciktiğini kaydeden üretici Metin Koyuncu ise rekoltenin bu yıl daha yüksek olduğunu söyledi.

Koyuncu, "Kuzey Yarımküreninim ilk hasadını yaptık. Geçen yıl 14 Nisan'da ilk satışı yapmıştık. Bu kiraz ilk erkenci kiraz olarak geçer. Kuzey Yarımkürenin en erken kirazı burada yetişir. Kiraz ilgi isteyen bir ağaçtır, bütün yıl boyunca çocuğumuz gibi ilgileniriz. Rekoltemiz bu sene oldukça yüksek. Ağaçlarımız güzel meyve yaptı" diye konuştu.

İlk kirazların çıktığını, ancak tüketicinin sofrasına bolca bu ürünün 15-20 gün sonra ulaşacağına dikkati çeken Koyuncu, "Erkenci kiraz çok fazla olmadığı için tamamıyla dışarıya ihraç ediliyor. Kirazlarımız geçen yıl Sudan, Katar, Çin, Almanya'ya gönderilmişti. Fakat bu yıl için Rusya, Almanya, İngiltere'ye bağlantıların yapıldığını biliyoruz. İç piyasada da diğer cins kirazlar çıktığında sofralarda bollaşır. Koronavirüs salgınının ihracatı çok fazla etkilemeyeceği söyleniyor. Sosyal mesafe kuralları nedeniyle işçiler yan yana çalışamadığı için daha geniş alanlarda çalışması gerekir" dedi.

Şehzadeler ilçesinde 30 bin dönüm bahçede üretilen yıllık ortalama 50 bin ton kirazın büyük bölümü ihraç ediliyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, Kiraz, Güncel
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