11 Aralık 2018, 14:38
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Sezonun İlk Yarılarına Başakşehir Damgası

Sezonun İlk Yarılarına Başakşehir Damgası

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi.

En yakın takipçileri Kasımpaşa ve Antalyaspor'un 7 puan önünde bulunan  turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de üst üste 3. kez sezonun ilk yarısını zirvede  tamamlamayı başardı.
Abdullah Avcı'nın ekibi, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor  ve Galatasaray'ın ise 8 puan önünde zirvede yer alıyor.
İstanbul ekibi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış ekiplerden  Bursaspor'un 14 puan önünde bulunurken, 14 puana sahip Fenerbahçe'nin ise iki  katından fazla puana 15. haftada ulaştı.
Son 5 sezondaki en büyük fark
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ilk 15 haftalar itibarıyla,  son 5 sezonda ikinci sıradaki takipçisiyle en büyük farkı yakalayan takım da  oldu.
Kasımpaşa ve Antalyaspor'un 7 puan önünde zirvede yer alan  turuncu-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'ın 9 puan önünde yer alan  Fenerbahçe'den sonra 15 haftada rakibiyle en fazla puan farkı yakalayan takım  olmayı başardı.
8. kez gol yemeden kazandı
  MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek bu sezon 10. galibiyetini elde eden  Medipol Başakşehir, bu maçlarda kalesini de gole kapattı.
Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon kazandığı 10 maçın 8'inde kalesinde  gol görmedi.
Medipol Başakşehir, bu sezon kazandığı 10 maçta tam 18 kez gol sevinci  yaşarken, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.
İstanbul temsilcisine kazandığı maçlarda Akhisarspor ve Çaykur  Rizespor 1'er gol atmayı başardı.
Antalyaspor,MKE Ankaragücü,Başakşehir

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