Sezonun ruhunu saçlara yansıtan trendler

Emrah Demirci "Bu yıl kadınlar hem çok iddialı hem de çok havalı olacak. Bu yılın trendleri; klasik sevenler için klasiklerin daha keskin çizgilerle yeniden yorumlandığı Urbaganza; daha sade, saf, romantikler için sadeliklerini canlandıracak Texture Tension ve muhteşem lüks kumaşlarda, aksesuarlar ile kombinlenmiş, zahmetsiz görünümler için Color Clash… Daha doğal görünümlerden havalı görünümlere kadar herkesin istediğini alacağı bir sezon olacağına inanıyorum." şeklinde konuşuyor. Urbaganza ve Color Clash trendlerinin uzun yıllar boyunca tercih edileceğini sözlerine ekleyen Demirci, "Ben daha çok Fresh Cut diye adlandırdığım modern, bir o kadar da farklı bir hava katan bu kesimi lob ve bob kesimle harmanlıyorum. Her yüz tipine yakışan bu kesimin şekillendirilmesi de kullanılması da oldukça rahat. Günlük hayatta kullanılabilen hem spor hem de şık sayılabilecek bu tarz benim favorim." diyor.

HAVALI VE İDDİALI

Urbaganza trendi havalı, kendinden emin ve umursamaz bir imaj yaratarak şehir yaşamının özgün tavrını ön plana çıkarıyor. Normlar sarsılıyor, beklenmedik kombinasyonlar ile klasikler korkusuzca yeniden tasarlanıyor. Sade bir tasarım özgün hale getiriliyor. Sınırlar belli ve keskin, parlaklık ise ön planda… Emrah Demirci, iddialı olmayı sevenlerin tercih edeceği Urbaganza trendinin daha keskin hatlara sahip saç kesimleri, kâküller ve göz alıcı parlak kıyafetler ile etrafımızı saracağını söylüyor.

SADELİĞİN GÖRKEMLİ DURUŞU

Emrah Demirci, "Az çoktur" felsefesini benimseyip özenli sadelikten yana olanlara Texture Tension trendini öneriyor. Trendin en önemli özelliği zamansız, abartısız ve ışıkla kaplı olması… Trend, doğal görünümlü küllü saçlarda sihirli ışık desenleri ile fark yaratmayı başarıyor.