Sezonun son günlerinde Uludağ'da tatilci yoğunluğu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sezonun son günlerinde yoğunluk yaşanıyor.
08.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:48
Türkiye 'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ 'da sezonun son günlerinde yoğunluk yaşanıyor.
Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin de etkisiyle hareketliliğin yaşandığı "Oteller Bölgesi"nde, yerli ve yabancı ziyaretçiler kayak ve snowboard yapıp kartopu oynadı.
Kar kalınlığının 90 santimetre ölçüldüğü bölgede ziyaretçiler, güneşli havada karın tadını çıkardı.
Uludağ'daki bir otelin Ön Büro Müdürü Harbi Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun genel anlamda güzel geçtiğini söyledi.
Bu sezon aralık ayında kar kalınlığı az olunca endişelendiklerini ancak yılbaşına doğru yeterli yağışın düştüğünü belirten Türk, "Sezon dolu dolu geçti. Çok aktiviteli, çok eğlenceli bir sezon oldu. Sezon da tam bitmedi. Hala kar var. Hafta sonları oteller yine dolu. Bazı oteller geç, bazıları da daha erken kapanabilir. Tesisimizi nisan ayının ilk haftasında okulların ara tatil dönemine kadar açık tutacağız." dedi.
Günübirlikçilerden Ferdi Gür de İstanbul'da yaşadığını ve ilk kez geldiği Uludağ'ı çok beğendiğini ifade etti.
Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin de etkisiyle hareketliliğin yaşandığı "Oteller Bölgesi"nde, yerli ve yabancı ziyaretçiler kayak ve snowboard yapıp kartopu oynadı.
Kar kalınlığının 90 santimetre ölçüldüğü bölgede ziyaretçiler, güneşli havada karın tadını çıkardı.
Uludağ'daki bir otelin Ön Büro Müdürü Harbi Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun genel anlamda güzel geçtiğini söyledi.
Bu sezon aralık ayında kar kalınlığı az olunca endişelendiklerini ancak yılbaşına doğru yeterli yağışın düştüğünü belirten Türk, "Sezon dolu dolu geçti. Çok aktiviteli, çok eğlenceli bir sezon oldu. Sezon da tam bitmedi. Hala kar var. Hafta sonları oteller yine dolu. Bazı oteller geç, bazıları da daha erken kapanabilir. Tesisimizi nisan ayının ilk haftasında okulların ara tatil dönemine kadar açık tutacağız." dedi.
Günübirlikçilerden Ferdi Gür de İstanbul'da yaşadığını ve ilk kez geldiği Uludağ'ı çok beğendiğini ifade etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Sezonun son günlerinde Uludağ'da tatilci yoğunluğu
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Güncel
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı