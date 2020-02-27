Sezzy'den 200 milyon "beni bul"

Hip-hop dünyasının parlayan yıldızı, "Beni Bul" şarkısına TikTok'da yapılan etiket kampanyasıyla kısa sürede 200 milyon görüntülenmeyi geçti.

"Beni Bul" klibine İstanbul 'un en güzel semtlerinden biri olan Balat'ta otururken TikTok canlı yayın videosu çekerek başlayan Sezzy, Türkiye 'de ilk kez bu entegrasyonu yaparak yenilikçi bir projeye imza attı. Kullanıcılarına; kendilerini ifade etmeleri ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilmeleri için sürekli yeni fırsatlar sunan TikTok'da, başlattığı #benibul etiket kampanyası ile 1 haftada 15 milyondan fazla izleme alarak büyük bir rekora imza atan Sezzy, bu projesiyle bir ayda ise 200 milyon görüntülenmeyi aştı.

Sezzy; bir ay gibi kısa bir sürede elde ettiği başarı için: "TikTok, çok güzel bir platform. Yetenekli olup bu yeteneğini insanlara ulaştıramayan herkes için bir şans gibi düşünüyorum. Rakamların bu denli yükselmesinin tek nedeninin, platforma en uygun şekilde içerik üreterek, şarkıyı bir de başka yönden insanlara sevdirdiğim için olduğunu düşünüyorum" diyor.