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Sezzy'den 90'lara selam!

Hip-hop dünyasının parlayan yıldızı Sezzy, müzik yolculuğuna yepyeni bir single ile devam ediyor.

13.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:06
Sezzy'den 90'lara selam!

Sezzy'nin RnB altyapılı, aşk dolu şarkısı "Her Akşam" 13 Mart'ta dinleyicilerle buluşuyor.

Geçtiğimiz ay yayınladığı "Beni Bul" şarkısıyla kısa sürede dinleyicilerin beğenisini kazanan ve TikTok'da yapılan etiket kampanyasıyla 300 milyon görüntülenmeyi aşan Sezzy, yeni şarkısı "Her Akşam"I müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Sözleri Sezzy, müziği ve düzenlemesi Sezzy ve Talaz'ın ortak imzasını taşıyan "Her Akşam", altyapısıyla 90'lı yılların RnB şarkılarına göz kırpıyor.

Yönetmenliğini Caner Çetiner'in üstlendiği ve Benesta Beyoğlu'nda çekilen video klipte, sonsuz aşkına seslenen altı farklı Sezzy karakteri ekranlara yansıtılıyor. Sezzy'nin yeni şarkısı "Her Akşam" 13 Mart'ta tüm dijital platformlarda ve Sony Music Türkiye YouTube kanalında sizlerle olacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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