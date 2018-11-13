Sfc Entegre Orman Ürünleri, Kastamonu Üniversitesi'nde "Staj ve İş Hayatı" Sunumu Yaptı

13 Kasım 2018 Salı 15:38



13 Kasım 2018 Salı 15:38

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Robotik Kulübü'nün bu yıl ikincisini düzenlediği "Staj ve İş Hayatı" konulu seminerde SFC Entegre Mekanik Bakım Onarım Lideri Hasan Tuncay sunum yaptı. Program, üniversite-sanayi işbirliğine güzel bir örnek teşkil etti.SFC Entegre Mekanik Bakım Onarım Lideri Hasan Tuncay, Bilgehan Bilgili Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen seminerde, staj hayatı, CV içeriği, iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar, iş bulma, iş hayatına giriş, yurt dışında eğitim süreçleri konularındaki tecrübelerini mühendis öğrencilerle paylaştı.2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında faaliyet göstermeye başlayan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi akademik kadrosu, 9 Profesör Doktor, 8 Doçent Doktor 33 Yardımcı Doçent Doktor olmak üzere toplam 50 öğretim üyesi ve 20 araştırma görevlisinden oluşuyor.Fakülte de, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Genetik ve Biyo Mühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri YÖK'ün onayı ile kurulurken, 10 bölümün öğretim üyesi ve 8 bölümün de öğrencisi bulunuyor. - KASTAMONU