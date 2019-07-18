SGB'den Ankara ziyareti

Sakarya
Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe
ile yönetim kurulu üyeleri Ankara
'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Heyeti makamında kabul eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, Sakarya için her zaman elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti.
Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'u ziyaret eden heyet, şehir hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Sakarya'nın her konuda hizmet alması için milletvekilleriyle gayret gösterdiklerini anlatan Yavuz, "Bundan sonra da geçmişte olduğu gibi daha fazla ilimizde vatandaşlarımızla iç içe olmaya çalışacağım." dedi.
Yavuz ile SGB heyeti sonrasında TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a ziyarette bulunarak Sakarya Basın Sitesi projesinin son halini değerlendirdi.
SGB heyetini TBMM'de ağırlayan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, kentin her sorununun takipçisi olduğunu vurgulayarak, "Sakarya'da tarafıma iletilen kamu yararına her sorunun takipçisiyim. Bunun için takip defteri oluşturdum. Sakarya basını bir anlamda bizim için de bir rehber. Basında çıkan sorunların çözümü içinde gerekeni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, Ankara'da önemli yerlerde Sakaryalıları görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, ziyaretlerde heyete gösterilen ilgi nedeniyle teşekkürlerini iletti.
Ziyaretlerde Aydıntepe'ye yönetim kurulu üyeleri Müjdat Çetin, Salih Yalçıntaş ve İbrahim Çorbacı da eşlik etti.