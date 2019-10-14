Haberler » Güncel » SGB'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

SGB'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

14.10.2019 19:00SGB'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.
Aydıntepe, açıklamasında, ülkenin haklı davası uğruna terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlattığını belirterek, "Harekatta canını ortaya koyan yiğitler ordusu kahraman Mehmetçiklerimize, çıktıkları seferde ve bu kutlu yolda yüce Allah'tan üstün başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Aydıntepe, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:45 Kalp krizinden ölen antrenör son yolculuğuna uğurlandı
19:44 Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
19:44 Cezayir'de askerlerin siyasete girmesine yasal düzenleme
19:39 Söke Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 125 milyon TL
19:43 "Eğreti Hayatlar" adlı fotoğraf sergisi açıldı
19:43 1,5 tonluk eroinin sanıkları hakim karşısında (4)
19:43 Msb: barış pınarı harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi
14.10.2019 19:46:19