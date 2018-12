Sgb'den Ergün Atalay'a Destek

11 Aralık 2018 Salı 16:47



Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücretle ilgili bazı açıklamalarına ilişkin, "Ergün Atalay'a karşı yapılan kabul edilemez saldırıların bir an önce son bulmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.Aydıntepe, yaptığı yazılı açıklamada, Atalay'ın, Türkiye'nin barışı hakkında sağladığı inanılmaz istikrar ve vatanseverliğiyle bilinen, sağduyulu, iyi niyetli bir sivil toplum örgütü lideri olduğunu kaydetti.Aydıntepe, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Onun temsil ettiği işçi kesimini her yönüyle savunmasını farklı kanallara çekip yakışıksız bir üslupla tenkit edilmesi, sağduyu sahibi hiçbir kurum, kuruluş, topluluk ve kişi tarafından kabul edilemez. Ergün Atalay'a karşı yapılan kabul edilemez saldırıların bir an önce son bulmasını diliyoruz. Bilinir ki, yere düşmekle cevher, sakıt olmaz kadr-ü kıymetten."