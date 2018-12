Sgb ve Sgc'den Ergün Atalay Açıklaması

11 Aralık 2018 Salı 18:38



SGB Başkanı Zeki Aydıntepe ve SGC Başkanı Sezai Matur Ergün Atalay için kınama mesajı yayımladı. Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe ve Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a haksızlık yapıldığı ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyerek kınama mesajı yayımladı. SGB Başkanı Aydıntepe konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu ülkenin barışı hakkında sağladığı inanılmaz istikrar ve vatanseverliği bilinen, sağduyulu, iyi niyetli bir sivil toplum örgütü lideridir. Onun temsil ettiği işçi kesimini her yönüyle savunmasını farklı kanallara çekip yakışıksız bir üslupla tenkit edilmesi, sağduyu sahibi hiçbir kurum, kuruluş, topluluk ve kişi tarafından kabul edilemez. O nedenle ve bu düşüncelerle Ergün Atalay'a karşı yapılan kabul edilemez saldırıların bir an önce son bulmasını diliyoruz" dedi."SGC'den Atalay'a destekSakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sezai Matur ise yaptığı açıklamada, "Birkaç gündür, bazı televizyon kanalları, gazeteler ve sosyal medyada Türk-İş Genel Başkanı, Sakarya'mızın gururu Ergün Atalay'a yönelik bazı yersiz eleştiriler yönetilerek kendisinin adeta linçe tabi tutulduğunu üzülerek görmekteyiz. Her zaman demokrasinin ve devletinin yanında olduğunu bildiğimiz Ergün Atalay'ın, işçi haklarını savunduğu toplantıdaki bir sözünü alarak darbeci yakıştırması yapmak tek kelimeyle gazetecilik değil hadsizliktir. 15 Temmuz darbe girişimi akşamı, Sakarya Demokrasi Meydanı 'nda onbinlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada darbecilere meydan okuyarak hükümetin yanında olduğunu beyan eden Atalay'ın bugün karşı karşıya kaldığı durum kabul edilemez" diye konuştu. - SAKARYA