Sgc'den Ergün Atalay'a Destek

11 Aralık 2018 Salı 14:33



11 Aralık 2018 Salı 14:33

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sezai Matur, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücretle ilgili bazı açıklamalarına tepki gösterenleri kınadı.Matur, yaptığı yazılı açıklamada, birkaç gündür bazı televizyon kanalları, gazeteler ve sosyal medyada Türk-İş Genel Başkanı, Sakarya'nın gururu Ergün Atalay'a yönelik bazı yersiz eleştiriler yöneltilerek kendisinin adeta lince tabi tutulduğunu üzülerek gördüklerini belirtti.Her zaman demokrasinin ve devletinin yanında olduğunu bildikleri Atalay'ın, işçi haklarını savunduğu toplantıdaki bir sözünü alarak "darbeci" yakıştırması yapmanın tek kelimeyle gazetecilik değil, hadsizlik olduğunu vurgulayan Matur, "15 Temmuz darbe girişimi akşamı, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda 10 binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada, darbecilere meydan okuyarak hükümetin yanında olduğunu beyan eden Atalay'ın bugün karşı karşıya kaldığı durum kabul edilemez. Her zaman değerli büyüğümüz Atalay'ın yanında olduğumuzu belirtiyor ve kendisine yönelik basın organlarında ve sosyal medyada yapılan yayınları şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.