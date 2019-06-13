SGK 400 personel alıyor! Hangi kurumlar memur alımı yapıyor? TYP işçi alım ilanı

Binlerce vatandaşın merakla beklediği memur alımı ilanı Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlandı. Bunun yanı sıra İŞKUR ve diğer kamu kurumları da kendi internet siteleri üzerinden personel temini ile ilgili ilan yayınladı. Kaç memur alınacak? TYP ile personel alımı, KPSS puan şartları ve detayları…

MEMUR ALIMINDA KPSS ŞARTI ARANACAK MI?

Devlet Personel Başkanlığı, İŞKUR ve kamu kurumlarının yayınladıkları memur alımı ilanları ile binlerce kişi iş sahibi olabilecek. İlanlar kapsamında; sözleşmeli personel alımı, devlet memuru alımı, toplum yararına program kapsamında işçi alımı, kadrolu kamu işçisi alımı ve geçici işçi alımları yapılıyor. Kamu kurumlarının personel temini ilanlarında; belirli bir taban puanı olmak şartıyla KPSS puan sıralaması esas alınacakken, bazı kamu kurumları ise alımlarını KPSS şartı olmadan gerçekleştiriyor.

TYP İLE İŞÇİ ALIM İLANLARI

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar arasında TYP işçi alım ilanları da bulunuyor. Çeşitli şehirler için yayımlanan TYP işçi alım ilanları için adaylardan özel başvuru koşulları talep edilmiyor.

DİĞER KAMU KURUMU MEMUR ALIMLARI

Belediye Başkanlıkları, İl Orman Müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlükleri, TSK'ya bağlı destek onarım fabrikaları, öğretmenevleri gibi kurumlar da personel temini için ilan yayınlayanlar arasında yer alıyor. Alımlar, memur kadroları için 60 KPSS puanıyla, işçi kadroları için ise en az ilköğretim mezunu olma şartıyla yapılıyor.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 400 memur alım ilanı, TÜBİTAK kadrolu memur alım ilanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alım ilanları da bulunuyor.

SÖZLEŞMELİ KAMU PERSONELİ ALIM İLANLARI

Sözleşmeli kamu personeli alımı için ilan yayımlayan kurumlar; İstanbul Üniversitesi 50 KPSS ile sözleşmeli personel alım ilanı, HSK 70 KPSS puan şartıyla sözleşmeli büro personeli alım ilanı yayınladı.

DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA YER ALAN BAŞVURU KOŞULLARI

Yayınlanan ilanlarda yer alan ve adaylarda aranacak ortak başvuru koşulları ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, İlanın yayımlandığı tarihe göre kurumun talep ettiği yaş şartını sağlamak, Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak (halen askerlik görevini yapanlar başvuruda bulunabilecek ve sınava katılabileceklerdir),Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak, yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

BAŞVURUSU DEVAM EDEN İLANLAR

50 KPSS ile yayımlanan İstanbul Üniversitesi personel alım ilanı

SGK 400 personel alım ilanı

TÜBİTAK memur alım ilanı

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) personel alımı

İl Emniyet, Belediye ve İl Tarım Gibi Kurumların ilanları

TYP İşçi alım ilanları