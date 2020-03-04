SGK Başkan Vekili Yılmaz - Emekli aylığı promosyon ödemeleri

Katılımcılardan görüntülerSGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ve Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın salona gelişiSGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz'ın konuşmasıANKARA - SGK ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı. (1)

SGK Başkan Vekili Yılmaz: "Emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira promosyon ödenmesi kararlaştırıldı."

SGK Başkan Vekili Yılmaz: "Emekli aylığı 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira üstünde olanlara 750 lira promosyon ödenecek."

SGK Başkan Vekili Yılmaz: "Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılmasını öngörüyoruz."

Kaynak: AA