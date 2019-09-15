SGK Başkanı Bağlı Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'ya gelen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, toplantıları Ankara dışında gerçekleştirerek işçi, iş veren ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, bir dizi temaslarda bulunmak için Şanlıurfa'ya geldi. Bu kapsamda Bağlı, SGK Şanlıurfa İl Müdürlüğü tarafından özel bir mekanda düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Vatandaşa en büyük müjdenin, hizmetin, genel sağlık sigortası uygulaması olduğunu belirten Bağlı, "Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın da ifade ettiği gibi en önemlisi genel sağlık sigortasıdır. Hiçbir şekilde çalışmıyorsanız, sigortanız yoksa, herhangi bir yerde kaydınız bulunmuyorsa gelir testine girerek sınırsız bir şekilde sağlık hizmeti alabiliyorsunuz. Gelir testine girmek istemiyorsanız da hane reisi baba 76 lira ödeyerek kendini, eşini ve bütün çocuklarını, benim, Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu genel sağlık sigortasına sahip olma imkanı var. Bunu yeterince tanıtıyor muyuz? İşte bizim sahada gördüğümüz en büyük eksikliklerden biri bu. Genel sağlık sigortası Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği en büyük devrimlerden biridir" dedi.

Bağlı, sigortası olmayan, çalışmayan, herhangi bir geliri bulunmayanların kurumlarına başvurarak rahatlıkla bu sistemden yararlanabileceğini, ihtiyaç durumuna göre yurt dışında bile tedavi olabileceğini aktardı. En büyük görevlerinden birinin de kayıt dışı istihdamla mücadele olduğuna belirten Bağlı, bu anlamda yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bağlı, "Kayıt dışı istihdam, insanın geleceğinden çalmadır, insanın emekliliğinin önündeki en büyük engellerden biridir, SGK'nin de finansal sorunudur. Gittiğimiz her yerde kayıt dışıyla mücadeleyi anlatıyoruz ama bunu cezalandırarak, teftişlerle, raporlarla değil, bu bilinci, farkındalığı artırarak, vatandaşları bu konuda eğiterek yapmak istiyoruz. Özellikle vatandaşlarla temas kurduğumuzda üzerinde en fazla durduğumuz, parmak bastığımız konu kayıt dışıyla mücadele" diye konuştu.