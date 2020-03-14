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Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek

SGK koronavirüse karşı tedbirlerini açıkladı. Yapılan açıklamada tüm emeklilerin talep etmeleri halinde maaşlarının evde ödeneceği duyuruldu.

14.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:23

Koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi. Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek. Tüm emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından var olan önlemlere bir dizi yeni tedbirlerin de eklendiği genelgenin hazırlandığı belirtildi.

MAAŞ ÖDEMELERİ EVDE ÖDENEBİLECEK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi. Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek. Tüm emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.

SALGIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ENGELLENDİ

Sağlık Bakanlığınca gerekli bilimsel çalışmalar yapılarak yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'ye girişinin önemli ölçüde engellendiğine işaret edilen genelgede, "Ülkemiz, bugüne kadar uygulamaya konulan etkin önlemler sayesinde salgına karşı en etkili ve hazırlıklı dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer almıştır. Bununla birlikte Bakanlığımız tarafından da hastalığın birden fazla ülkeye yayılmaya başladığı andan itibaren merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca gerekli önlemlerin alınması için birçok defa sözlü ve yazılı talimatlarda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Etiketler : Ekonomi, Güncel

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