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SGK'dan Coronavirüs ile ilgili büyük hamle

Son günlerde kamuoyunu olumsuz yönde etkileyen coronavirus ile ilgili olarak vatandaşın işlem yoğunluğu yaşadığı kurumların arasında sayılan Sosyal Güvenlik Kurumu büyük atak yaparak işlemlerin büyük bir bölümünün elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak programları uygulamaya koydu.

16.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:51
SGK'dan Coronavirüs ile ilgili büyük hamle
Son günlerde kamuoyunu olumsuz yönde etkileyen coronavirus ile ilgili olarak vatandaşın işlem yoğunluğu yaşadığı kurumların arasında sayılan Sosyal Güvenlik Kurumu büyük atak yaparak işlemlerin büyük bir bölümünün elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak programları uygulamaya koydu.

Artık vatandaşlar SGK ya gitmeden evlerinde yada işyerlerinden virüs riskiyle hiç karşılaşmadan "Hizmet Online Virüs Ofline" sloganıyla e-Devlet üzerinden Sağlık aktivasyon,4/B Basamak bilgisi,4/C banka değişikliği,4/B Emekli Aylığı Kesintisi,4A (SSK) İşe Giriş -Çıkış Bidirgesi, SGK Tescil Hizmet Dökümü, 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme, Kurum Sözleşmeli Sağlık Tesisi Sorgulama, İlaç Kullanım Süresi ve Rapor Bilgisi Sorgulama,Medikal Market Sorgusu, Muayene katılım Payı Sorgusu, Banka ve Adres Değişikliği ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirimi gibi işlemlerini yapabilecekler.

Bu uygulamalar sayesinde vatandaşların yoğun olarak bir arada bulunmaları veya iletişim halinde olmalarında yayılma riski olan virüse karşı hem tedbir oluşturulacak hem de vatandaşların işlemleri aksatılmadan yürütülecek.

Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nizamettin Durmuş; kurumun web sayfası üzerinden yapılabilen işlemlerin bundan sonrada e-Devlet üzerinden yapılabilir hale getirildiğini ve uygulamaların İşveren ve Sigortalılarımız nezdinde memnuniyetle karşılandığına dair olumlu dönüşler olduğunu bildirdi. - ERZURUM
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: İHA

Etiketler : Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel

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