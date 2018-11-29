Sgk'dan Gelir Tespiti Uyarısı

29 Kasım 2018 Perşembe 17:02



29 Kasım 2018 Perşembe 17:02

Van Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abidin Göksoy, genel sağlık sigortalısı olan kişilerin gelir tespitinde bulunmaları konusunda uyardı.Yazılı bir açıklama yayınlayan Abidin Göksoy, 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ilk defa 5510 Sayılı Kanunun 60/1-g kapsamında genel sağlık sigortalısı olan kişilerin, 30 Kasım 2018 tarihine kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ( SYDV) müracaat ederek, gelir tespiti yapmaları gerektiğini belirtti. Göksoy, bu sürenin yarın dolacağını söyleyerek, önceden gelir testine gitmeyen sigortalıların mutlaka gelir testine gitmeleri uyarısında bulundu. - VAN