Sgk'dan Gelir Testi Uyarısı

Bitlis Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK
) tarafından genel sağlık sigorta kapsamında olan vatandaşlara gelir testi yapmaları için uyarı yapıldı.
Açıklamalarda bulunan SGK İl Müdürü Sadullah Korkut
, mağduriyetlerin yaşanmaması için gelir testi yaptırmayanların 30 Kasım tarihine kadar bağlı bulundukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat etmeleri gerektiğini belirtti. Korkut, "Aile içi kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden az, ancak 02.04.2018 tarihine kadar gelir testini yaptırmayan genel sağlık sigortalılarımızın (GSS) kanun gereği son tarih 30.11.2018'dir. Bu tarihe kadar mutlaka vatandaşlarımız gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Gelir testini yapmaları için bağlı bulundukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat etmeleri yeterli olacak. Ayrıca gelir testi sonucuna göre geçmişe dönük genel sağlık sigorta borcu da silinebilecektir. Ancak 30.11.2018 tarihinden sonra gelir testini yaptırsalar dahi geçmiş dönemde tahakkuk etmiş genel sağlık sigorta borçları silinemeyecektir. Bu itibarla mağduriyetlerin yaşanmaması için 30.11.2018 tarihine kadar gelir testine başvurmaları önem arz etmektedir" dedi. - BİTLİS
Bitlis,Sigorta,Sosyal Güvenlik Kurumu
29 Kasım 2018 Perşembe 14:01