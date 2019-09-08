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SGK düzenlemesine nöroloji uzmanlarından tepki: Reçeteme dokunma

Nöroloji uzmanları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğ'inde (SUT) yapılan değişikliğe tepki gösteriyor. Yeni düzenleme, bazı ilaçların nöroloji uzmanları tarafından reçete edilmesi durumunda SGK tarafından karşılanmayacağını öngörüyor.

08.09.2019 16:45 SGK düzenlemesine nöroloji uzmanlarından tepki: Reçeteme dokunma
Nöroloji uzmanları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğ'inde (SUT) yapılan değişikliğe tepki gösteriyor. Yeni düzenleme, bazı ilaçların nöroloji uzmanları tarafından reçete edilmesi durumunda SGK tarafından karşılanmayacağını öngörüyor.

Resmi Gazete'de çarşamba günü yayımlanan 30878 sayılı SUT tebliğine göre, nöroloji uzmanlarınca 6 aydan uzun süreli olarak reçete edilen SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanların ilaç bedeli SGK tarafından ödenmeyecek. SGK, 6 aydan uzun süreli tedavi için reçete edilen bu ilaçların bedelini yalnızca psikiyatri uzmanlarınca raporlanması halinde karşılayacak.
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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