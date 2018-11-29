Sgk İl Müdürlüğünden "Gelir Testi" Uyarısı

29 Kasım 2018 Perşembe 15:02



29 Kasım 2018 Perşembe 15:02

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Diyarbakır İl Müdürlüğünce 30 Kasım'a kadar "gelir testi" yapılması uyarısında bulunuldu.SGK İl Müdürü Reşat Merttir, yaptığı açıklamada, 18 Mayıs'ta yürürlüğe giren 7143 sayılı kanun ile herhangi bir sosyal güvencesi olmadığı için Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan vatandaşlardan 18 Mayıs ile 30 Kasım arasında ilk defa gelir testi yaptıranların ödeme gücü olmadığının tespit edilmesi halinde Genel Sağlık Sigortasına ait geçmiş dönem borçlarının silineceğini belirtti.Merttir, bu kapsamdaki vatandaşların hak kaybına uğramaması için 30 Kasım'a kadar ikametlerinin bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerektiğini kaydetti.