Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››SGK, işlemlerin e- Devlet üzerinden yapılmasını istiyor - Güncel

SGK, işlemlerin e- Devlet üzerinden yapılmasını istiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), korona virüs önlemi nedeniyle işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılmasını istiyor.

19.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:24
SGK, işlemlerin e- Devlet üzerinden yapılmasını istiyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), korona virüs önlemi nedeniyle işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılmasını istiyor.

SGK Malatya İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (covid-19) kapsamında SGK tarafından bazı tedbirler alındı. Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunmak amacıyla bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarca bir dizi önlem alınmış olup, bu önlemlerin artırılması çalışmaları da devam etmektedir. Bu kapsamda kurumumuz paydaşları olan sigortalı, emekli, hak sahibi ve işverenler, müdürlüğümüze gelmeden e- Devlet üzerinden işlemlerini yapabilecektir" denildi.

Ayrıca sigortalılık, emeklilik, hak sahipliği, işveren işlemleri ile ilgili kuruma gelmeden bilgi almak için SGK Malatya İl Müdürlüğü'nün 0 422 324 88 44 numarasını, sağlık geri ödemeleri ile ilgili bilgi almak içinse Malatya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nün 0422 326 30 30 numaralarının aranabileceği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Sosyal Güvenlik Kurumu, Malatya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı Güncel
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Güncel
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Loading