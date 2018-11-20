Sgk İşverenlerin Prim Borçlarını Taksitlendirecek

20 Kasım 2018 Salı 09:32



20 Kasım 2018 Salı 09:32

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandıracaklarını bildirdi.Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "100 Günlük Eylem Planı" kapsamında işverenlere kolaylık sağlamaya ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirtti.Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) "uyumlu işveren" düzenlemesinin hayata geçirildiğini kaydeden Bakan Selçuk, "İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırıyoruz." ifadelerini kullandı.İyi niyetli ve yükümlülüklerini yerine getirmesine karşın elde olmayan nedenlerle bazen primlerini süresinde ödeyemeyen işverenlere bir çok kolaylık getirildiğinin altını çizen Selçuk, düzenlemeden, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi, başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi ve buna rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olanların yararlanabileceğini bildirdi.Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini, sonrasında ise "çok zor durum" halinin inceleneceğini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, "Uyumlu işverenlerimiz aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecek, 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek." değerlendirmesinde bulundu."500 bin liraya kadar teminat aranmayacak"Selçuk, uyumlu işverenlere getirilen kolaylıklara ilişkin şu bilgileri verdi:"Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak. Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık yüzde 22 olan tecil faizi, çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1,1 ile yüzde 16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek. 500 bin TL'ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500 bin TL'yi aşan kısım için ise yüzde 25'i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek. Hacizli malın, kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına Kurumca izin verilebilecek.""İşveren güçlü olursa, istihdam da güçlenir"Borç miktarı 2 milyon lira ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda kanunda sınır konulmadığını hatırlatan Bakan Selçuk, borç miktarı 2 milyon liranın üzerinde ise satışına izin verilecek malın kanuna göre belirlenen değerinin 2 milyon lirayı aşamayacağını kaydetti.Selçuk, işverenler ne kadar güçlü olursa istihdamın da aynı oranda güçleneceğine işaret ederek, "İşverenlerimizin omuzlarındaki yükü bölüşerek, geleceğimizi refahla inşa etmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki işverenlerimiz ne kadar güçlü olursa, istihdamımız da aynı oranda güçlenecektir." ifadelerini kullandı.