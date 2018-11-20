Sgk Müdürlerinden Amasya'da Toplantı

20 Kasım 2018 Salı 13:34



20 Kasım 2018 Salı 13:34

Orta Karadeniz Bölgesi Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı Amasya'da yapıldı.Toplantıya Amasya, Samsun, Çorum, Sinop ve Ordu illerinin müdürleri katıldı. 43.sü gerçekleştirilen toplantıda Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, Ordu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, Sinop İl Müdürü Zafer Ali Ürkmez ile Çorum İl Müdür Yardımcısı Enver Yıldız sosyal güvenlik hizmetlerini daha ileri seviyelere taşıyıp müdürlükler arasında koordineyi ve uygulamada birlikteliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda önceki toplantıda alınan kararlarla tespit edilen sorunların sonuçlarını değerlendirdiler.Mevzuat kapsamında yapılması gereken konular, kurumsal programlara ilişkin yeni talepler ve 2018 yılı performans hedeflerinin gerçekleştirilme durumlarının ele alındığı toplantıda, yürütülen işlemlerdeki uygulamalar da görüşüldü. - AMASYA